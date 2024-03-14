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Макрон об отправке войск в Украину: Мы никогда не пойдем в наступление

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 23:28

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал идею отправки западных войск в Украину и подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

Источник: Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2, сообщает "Европейская правда"

Детали: Французский президент, объясняя нарушение им идеи о введении войск в Украину, отметил, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая "идет на европейской земле".

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"Что происходит в Украине? Война, которая является экзистенциальной для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – подчеркнул он.

По словам Макрона, если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность – это кремлевский режим". "Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу", – заверил он.

"Франция – это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила", – добавил Макрон.

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Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон ранее заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.

Темы: МакронФранция
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