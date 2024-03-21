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Валентина РоманенкоЧетверг, 21 марта 2024, 13:42
Николай Азаров. фото ТАСС

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и находящейся в России его помощницы.

Источник: Киевская городская прокуратура, Офис генпрокурора, УП

Детали: Обоим инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Экс-премьер-министру также инкриминируется государственная измена.

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Как следует из обстоятельств дела, речь идет о помощнице Азарова Елене Хохловой.

Следствием установлено, что бывший премьер, находясь на территории государства-агрессора – РФ, создал Телеграмм-канал, где размещал публикации пропагандистского характера с нарративами Кремля, формируемыми в обществе антиукраинскими настроениями.

Материалы направлены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

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Администрированием Телеграмм-канала занимались две помощницы экс-чиновника (Елена Хохлова и Валентина Хлопячая – ред.). Одна из них занимала должность начальника организационного отдела в столичной райгосадминистрации (Хлопячая). Ее дело уже находится на рассмотрении суда (о задержании Хлопячей УП писала в октябре 2023 года).

Хохлова же уехала на территорию России.

Сообщницы вместе координировали информационную пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в Телеграмм-канале, а также в других соцсетях и помогали организовывать и распространять антиукраинские интервью и комментарии российским СМИ.

Поддерживая активные связи с экс-премьер-министром и его окружением, женщины способствовали проведению информационно-подрывной деятельности, которая координируется представителями российских спецслужб и направлена на дискредитацию действующей власти на международной арене.

Они не перестали помогать государству-агрессору даже после полномасштабного вторжения.

Проводимые судебные психолого-лингвистические экспертизы опубликованных материалов полностью подтверждают факты противоправной деятельности фигурантов, отмечают в прокуратуре.

Дело Азарова и Хохловой передано в Шевченковский районный суд Киева.

Темы: АзаровгосизменасудОфис генпрокурора
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