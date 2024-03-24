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На войне погиб грузинский доброволец

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 марта 2024, 15:48
На войне погиб грузинский доброволец
ФОТО с САЙТа MTAVARI.TV

Еще один грузинский боец, участник российско-украинской войны Тенгиз Чания, погиб во время боевых действий в Украине. 

Источник: Mtavari, "Европейская правда"

Детали: Чания воевал на направлении Авдеевка-Марьинка, в составе Третьей штурмовой бригады.

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По сообщению телеканала, он погиб в пятницу 22 марта в результате российского ракетного обстрела. Из-за боевых действий вынести его тело с поля боя не удалось.

Чания был вынужденным переселенцем из Абхазии, он был участником абхазской войны и российско-грузинской войны 2008 года. 

Чания был бывшим сотрудником Разведывательного управления Минобороны Грузии и Второго отдела специального назначения МВД. 

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Он воевал в Украине с первого дня полномасштабной войны и за этот период дважды был ранен, но после выздоровления оба раза возвращался на передовую.

Полномасштабная война России против Украины унесла жизни 62 грузинских бойцов, указывает телеканал.

Темы: Грузиядобровольцывойна
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