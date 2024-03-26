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Дополнительные ограничения украинского агроимпорта в ЕС могут затянуть войну - Сольский

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 26 марта 2024, 15:16
Дополнительные ограничения украинского агроимпорта в ЕС могут затянуть войну - Сольский
Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский, фото: Getty Images

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский отметил, что стремление некоторых стран ЕС, в частности Польши и Франции, усилить ограничения на импорт украинских продуктов питания увеличивает шансы затянуть войну России в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times 

Детали: Министр отметил, что дополнительные ограничения украинского агроимпорта, которые являются предметом ожесточенных дискуссий внутри ЕС и призваны успокоить европейских фермеров, ударят по доходам Украины и "увеличат шансы, что война затянется".

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Сольский сказал, что Киев не виноват в том, что высокие урожаи в США и Латинской Америке снизили цены на зерновые. "Восемьдесят процентов проблем, которые обычно связывают с украинским экспортом, не существуют. Они мнимые", – отметил министр.

Он подчеркнул, что усиление протекционизма и субсидий не является решением для европейских фермеров, поскольку им нужно стать более эффективными, чтобы конкурировать на глобальных рынках.

"С помощью одних только дотаций мы не сможем эффективно конкурировать. Конкуренция всегда важнее для развития, чем субсидии", – сказал Сольский.

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По его словам, общая сельскохозяйственная политика ЕС должна быть направлена на инновации, а меньшие фермы следует поощрять к созданию кооперативов для расширения масштабов.

Сольский участвует во встрече министров сельского хозяйства ЕС во вторник, где они должны одобрить предложения, которые значительно ослабят экологические правила для фермеров ЕС. В среду послы 27 стран ЕС соберутся, чтобы согласовать соглашение с Украиной о продлении либерализованных условий торговли.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения, но не утвердили его. Бельгийское председательство, по данным СМИ, отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.

В прошлую среду послы тоже не смогли утвердить соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст Польша и Франция считают недостаточным.



Темы: УкраинаЕС
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