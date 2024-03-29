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Зеленский предостерег, что ракетные удары России угрожают экокатастрофой Молдове

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 29 марта 2024, 19:47
Зеленский предостерег, что ракетные удары России угрожают экокатастрофой Молдове
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего 29 марта отметил угрозу, которую дальнейшие ракетные обстрелы России несут для Молдовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в Telegram.

Детали: Зеленский, комментируя последний обстрел ракетами и дронами со стороны России, подчеркнул, что его целью были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции.

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"Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", – добавил он.

Днестровская ГЭС расположена недалеко от границы с Молдовой. Ее разрушение может привести к подтоплению окружающих населенных пунктов.

По данным СМИ, Россия уже пыталась ударить по территории станции в октябре 2022 года, тогда обошлось без значительных разрушений.

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Ранее в Молдове не подтвердили информацию, распространенную некоторыми мониторинговыми Telegram-каналами, о пролете российских ракет по территории страны во время атаки в ночь на 29 марта.

Зато Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.

Темы: ЗеленскийМолдоваракетный ударэкология
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