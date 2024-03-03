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В Киеве и большинстве областей была воздушная тревога: угроза баллистики

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 19:31
В Киеве и большинстве областей была воздушная тревога: угроза баллистики
карта воздушных тревог по состоянию на 19:34, alerts.in.ua

Из-за угрозы баллистического вооружения в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога в Киеве и большинстве украинских областей.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения с юга".

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Детали: Как сообщает Суспільне, в Николаеве раздался звук взрыва.

В 19:43 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения, кроме Херсонской и Николаевской областей.

Темы: воздушная тревога
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