В Киеве и большинстве областей была воздушная тревога: угроза баллистики
Воскресенье, 3 марта 2024, 19:31
Из-за угрозы баллистического вооружения в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога в Киеве и большинстве украинских областей.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения с юга".
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Детали: Как сообщает Суспільне, в Николаеве раздался звук взрыва.
В 19:43 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения, кроме Херсонской и Николаевской областей.