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Итальянские истребители дважды перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Алена ИвашкивСуббота, 30 марта 2024, 02:33
Итальянские истребители дважды перехватили российские самолеты над Балтийским морем
Eurofighter EF-2000, фото: Википедия

Итальянские истребители дважды перехватили российские самолеты над Балтийским морем за последние 24 часа.

Источник: Ansa со ссылкой на итальянские источники

Детали: За последние 24 часа истребители Eurofighters ВВС Италии, входящие в состав 4-й авиационной тактической группы, которая дислоцируется на польской базе в Мальборке, совершили двойной перехват российских самолетов в Балтийском море.

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Тревога, объявленная из командного центра НАТО, базирующегося в Уэдеме (Германия), была объявлена в четверг и в пятницу утром из-за сигнала о неопознанном самолете, который пролетал над международными водами Балтийского моря. 

После того, как самолет был идентифицирован, итальянские истребители F-2000 вернулись на свою базу в Мальборке.

Темы: НАТОРосcия
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