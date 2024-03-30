Итальянские истребители дважды перехватили российские самолеты над Балтийским морем за последние 24 часа.

Источник: Ansa со ссылкой на итальянские источники

Детали: За последние 24 часа истребители Eurofighters ВВС Италии, входящие в состав 4-й авиационной тактической группы, которая дислоцируется на польской базе в Мальборке, совершили двойной перехват российских самолетов в Балтийском море.

Реклама:

Тревога, объявленная из командного центра НАТО, базирующегося в Уэдеме (Германия), была объявлена в четверг и в пятницу утром из-за сигнала о неопознанном самолете, который пролетал над международными водами Балтийского моря.

После того, как самолет был идентифицирован, итальянские истребители F-2000 вернулись на свою базу в Мальборке.