Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации

В ночь на 31 марта Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке.

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Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!"

Обновлено: Позже ВС сообщили, что активность вражеской тактической авиации наблюдается и на юге.

В 2:02 были объявлены отбои тревог в областях, где наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

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В 2:36 Воздушные силы снова сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке.

В 4:52 ВС сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке.