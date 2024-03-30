Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации

Ольга ГлущенкоСуббота, 30 марта 2024, 23:42
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В ночь на 31 марта Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке.

Реклама:

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!"

Обновлено: Позже ВС сообщили, что активность вражеской тактической авиации наблюдается и на юге.

В 2:02 были объявлены отбои тревог в областях, где наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

ВИДЕО ДНЯ

В 2:36 Воздушные силы снова сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке.

В 4:52 ВС сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы ПВО уничтожили ночью 17 из 24 вражеских "Шахедов" – Генштаб

Россияне ускоряют темпы наступательных операций, несмотря на увеличение потерь – ISW

Миллион рублей в Киеве и сине-желтый флаг: росТВ показало еле живых задержанных за "Крокус"

В МАГАТЭ заявили о 3 попаданиях в защитную оболочку реактора ЗАЭС

The Economist: Россия хочет превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

Зеленский: Ищем возможность защиты неба для Харькова, "Петриотам" место в Украине

Все новости...
воздушная тревога
Вражеские ракеты летели на Киев и меняли курс
По всей Украине объявляли воздушную тревогу, ракеты летели в нескольких направлениях
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздавались звуки взрывов – СМИ
Последние новости
08:15
За сутки ВСУ обезвредили 890 оккупантов, уничтожили 13 танков и 40 артсистем – Генштаб
08:12
В Британии машинисты поездов объявили забастовку на ряде важных маршрутов
08:09
В российском Владивостоке загорелся уникальный ледокол: есть погибший и пострадавшие
07:56
Местные выборы в Польше: по экзитполу "ПиС" с незначительным отрывом опередила альянс Туска
07:36
Российские "Шахеды" сбивали в 5 областях: есть разрушения
06:58
Силы ПВО уничтожили ночью 17 из 24 вражеских "Шахедов" – Генштаб
06:44
В Одесской области российский "Шахед" попал в логистически-транспортный объект
05:40
Из-за катастрофы парома в Мозамбике погибли более 90 человек – BBC
04:42
Обстрелы Сумщины: более 170 взрывов за день, один человек получил ранение
03:44
Россияне ускоряют темпы наступательных операций, несмотря на увеличение потерь – ISW
Все новости...
Реклама: