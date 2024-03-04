Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США рассматривают запрет продажи нефти Китаю из Стратегического резерва

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 11:53
США рассматривают запрет продажи нефти Китаю из Стратегического резерва
Фото: Getty Images

Представленный лидерами Конгресса в воскресенье законопроект финансирования правительства США содержит запрет Китаю покупать нефть из Стратегического нефтяного резерва (СНР). Стремление к более жесткой линии в отношении Китая - одно из немногих, что объединяет обе партии в Конгрессе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В публикации отмечается, что вопрос продажи нефти Китаю из Стратегического нефтяного резерва обострился после того, как в 2022 году президент Джо Байден объявил о продаже 180 миллионов баррелей нефти СНГ, чтобы уменьшить цены на бензин, которые резко выросли после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Реклама:

Указывается, что стремление к более жесткой линии в отношении Китая - одно из немногих, что объединяет обе партии в разделенном Конгрессе США, и законодатели представили десятки законопроектов, которые направлены на решение проблемы конкуренции с правительством КНР.

В 2022 году СНР продал один миллион баррелей компании UNIPEC America – подразделению китайской Sinopec. В 2017 году, во времена бывшего президента Дональда Трампа, часть нефти СНР продали PetroChina International – дочерней компании китайской государственной нефтяной компании PetroChina Co Ltd.

Сейчас СНР имеет более 360 миллионов баррелей нефти, но его запасы близки к 40-летнему минимуму из-за продажи сырья в 2022 году.

ВИДЕО ДНЯ

В июле прошлого года Сенат, контролируемый демократами, 85 голосами против 14 принял законопроект о запрете экспорта нефти из СНГ в Китай.

Впрочем, по словам сенатора от демократов Криса Мерфи, это имело незначительное политическое влияние и, вероятно, принесло больше вреда, чем пользы.

В 2022 году американские нефтяные компании продали в КНР 83 миллиона баррелей нефти.

Предистория:

  • Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден подпишет указ, призванный предотвратить доступ иностранных субъектов к огромным объемам персональных данных американцев на фоне опасений, что они могут быть использованы для коммерческой и военной выгоды, в частности, Китаем и РФ.
  • Перед этим США заявили о срыве масштабной китайской операции по кибершпионажу, направленной на объекты критической инфраструктуры, которая могла быть использована против США в будущем геополитическом кризисе.

Темы: СШАКитайнефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Сумах выросло количество травмированных из-за удара "Шахеда" по дому

Дія открывает код: IT-специалисты теперь могут ознакомиться с логикой работы приложения

Послы ЕС одобрили дополнительные €5 млрд для помощи Украине оружием на 2024 год

фотоСпецрежим приграничья: ГПСУ начала выдавать разрешения на пребывание в полосе 5 км

обновлено, фото, видеоРоссияне сбросили авиабомбу на центр Волчанска: разрушили магазин, ранили человека

Европарламент принял первый в мире закон об ограничении искусственного интеллекта

Все новости...
США
Соперница Трампа впервые победила на праймериз
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
Последние новости
23:43
В правительстве считают, что международный механизм компенсации ущерба от РФ заработает минимум через год
23:32
Китай и НАТО провели военный диалог, вспомнили и о войне в Украине
23:24
Украинский стартап Beholder привлек почти миллион долларов инвестиций
23:16
фотоВ Сумах выросло количество травмированных из-за удара "Шахеда" по дому
23:03
Путин отменил "национализацию" российских активов Danone
22:54
СМИ: Еврокомиссия на следующей неделе предложит ограничить импорт зерна из РФ и Беларуси
22:48
Мэр Парижа: я предпочитаю, чтобы россияне не приезжали на Олимпиаду-2024
22:47
Дія открывает код: IT-специалисты теперь могут ознакомиться с логикой работы приложения
22:43
видеоЗеленский провел совещания по вступлению в ЕС и американскому направлению политики
22:28
Крупнейшая государственная судоходная компания Украины получит набсовет
Все новости...
Реклама: