США рассматривают запрет продажи нефти Китаю из Стратегического резерва

Представленный лидерами Конгресса в воскресенье законопроект финансирования правительства США содержит запрет Китаю покупать нефть из Стратегического нефтяного резерва (СНР). Стремление к более жесткой линии в отношении Китая - одно из немногих, что объединяет обе партии в Конгрессе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В публикации отмечается, что вопрос продажи нефти Китаю из Стратегического нефтяного резерва обострился после того, как в 2022 году президент Джо Байден объявил о продаже 180 миллионов баррелей нефти СНГ, чтобы уменьшить цены на бензин, которые резко выросли после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Указывается, что стремление к более жесткой линии в отношении Китая - одно из немногих, что объединяет обе партии в разделенном Конгрессе США, и законодатели представили десятки законопроектов, которые направлены на решение проблемы конкуренции с правительством КНР.

В 2022 году СНР продал один миллион баррелей компании UNIPEC America – подразделению китайской Sinopec. В 2017 году, во времена бывшего президента Дональда Трампа, часть нефти СНР продали PetroChina International – дочерней компании китайской государственной нефтяной компании PetroChina Co Ltd.

Сейчас СНР имеет более 360 миллионов баррелей нефти, но его запасы близки к 40-летнему минимуму из-за продажи сырья в 2022 году.

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В июле прошлого года Сенат, контролируемый демократами, 85 голосами против 14 принял законопроект о запрете экспорта нефти из СНГ в Китай.

Впрочем, по словам сенатора от демократов Криса Мерфи, это имело незначительное политическое влияние и, вероятно, принесло больше вреда, чем пользы.

В 2022 году американские нефтяные компании продали в КНР 83 миллиона баррелей нефти.

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