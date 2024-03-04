Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Понедельник, 4 марта 2024, 13:55
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из Facebook

Сийярто рассказал российским пропагандистам, что встречи Зеленского с Орбаном пока не будет

Встреча венгерского премьера Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не состоится, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Сийярто российскому пропагандистскому агентству РИА Новости

Реклама:

Прямая речь Сийярто: "Для этой встречи необходимы некоторые предварительные условия, пока эти условия для организации встречи еще далеко не готовы".

Предыстория:

  • В конце января Сийярто заявлял, что до встречи Зеленского и Орбана остался "долгий путь", и что она состоится после выполнения Киевом условий Будапешта.
  • Венгерский министр отметил: если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.
  • В то же время руководитель ОПУ Андрей Ермак после переговоров с Сийярто заявил о "мощном шаге" к встрече лидеров Украины и Венгрии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ОрбанЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Сумах выросло количество травмированных из-за удара "Шахеда" по дому

Дія открывает код: IT-специалисты теперь могут ознакомиться с логикой работы приложения

Послы ЕС одобрили дополнительные €5 млрд для помощи Украине оружием на 2024 год

фотоСпецрежим приграничья: ГПСУ начала выдавать разрешения на пребывание в полосе 5 км

обновлено, фото, видеоРоссияне сбросили авиабомбу на центр Волчанска: разрушили магазин, ранили человека

Европарламент принял первый в мире закон об ограничении искусственного интеллекта

Все новости...
Орбан
Орбан подтвердил, что встретится с Трампом, который "сможет остановить войны"
Трамп пригласил Орбана в свою резиденцию – СМИ
Приспешники Путина": Фицо и Орбана в Праге встретили протестом
Последние новости
01:41
Спротив: : Оккупанты будут обучать украинских подростков с оккупированных территорий управлять дронами
01:05
обновляетсяРоссияне запустили группу "Шахедов" на юге страны
00:31
Bloomberg: украинские беспилотники поразили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ
00:11
футболЗабарный забил дебютный гол за Борнмут и помог своей команде совершить невероятный камбэк
23:43
В правительстве считают, что международный механизм компенсации ущерба от РФ заработает минимум через год
23:32
Китай и НАТО провели военный диалог, вспомнили и о войне в Украине
23:24
Украинский стартап Beholder привлек почти миллион долларов инвестиций
23:16
фотоВ Сумах выросло количество травмированных из-за удара "Шахеда" по дому
23:03
Путин отменил "национализацию" российских активов Danone
22:54
СМИ: Еврокомиссия на следующей неделе предложит ограничить импорт зерна из РФ и Беларуси
Все новости...
Реклама: