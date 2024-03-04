Сийярто рассказал российским пропагандистам, что встречи Зеленского с Орбаном пока не будет

Встреча венгерского премьера Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не состоится, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Сийярто российскому пропагандистскому агентству РИА Новости

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Прямая речь Сийярто: "Для этой встречи необходимы некоторые предварительные условия, пока эти условия для организации встречи еще далеко не готовы".

Предыстория:

В конце января Сийярто заявлял, что до встречи Зеленского и Орбана остался "долгий путь", и что она состоится после выполнения Киевом условий Будапешта.

Венгерский министр отметил: если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.

В то же время руководитель ОПУ Андрей Ермак после переговоров с Сийярто заявил о "мощном шаге" к встрече лидеров Украины и Венгрии.