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"Арміяінформ" показала, как обустраивают двухметровые окопы в Донецкой области

Евгений КизиловПонедельник, 4 марта 2024, 16:37
Арміяінформ показала, как обустраивают двухметровые окопы в Донецкой области

Издание Минобороны "Арміяінформ" рассказало, как Украина строит взводный опорный пункт на рубеже обороны операционной зоны одной из оперативно-тактических группировок.

Источник: сайт "Арміяінформ"

Дословно: "Здесь работают только военные - слишком близко к линии соприкосновения, и именно военные лучше понимают требования и особенности боевой работы. Поэтому такие опорные пункты возводят инженерные части".

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Детали: Издание рассказывает, что, учитывая характер и реалии современной войны, траншеи делают шире и выше, чтобы можно было спокойно разминуться в снаряжении, пронести раненого на носилках.

Объясняя, как изменились нормы строительства подобных укреплений, офицер инженерных войск Леонид говорит:

"Если во времена Второй мировой были нормы глубины и ширины траншей – 1,5 метра на 80 сантиметров, то сейчас мы делаем глубину 2 метра, около 1 метра ширину. И сверху насыпается еще полуметровый бруствер. В то же время шире делать нельзя, потому что окопы станут более уязвимыми к обстрелам. В строительстве используем геотекстиль, сетку, доску, брусья".

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Фото: "Арміяінформ"

Так как траншея идет зигзагом, углы укрепляются дополнительными столбцами, распорками. Огневые ячейки обшиваются деревянной доской.

Также оборудуются выходы с плавными переходами высоты, чтобы избежать травмирования при быстрых перемещениях.

Фото:
Фото: "Арміяінформ"

Высота перекрытого участка примерно 2 метра 30 сантиметров. Есть мощный каркас, поперечные продольные балки, перекрытие - два наката: накат - полметра земли, второй накат - так же.

Фото:
Фото: "Арміяінформ"

Все это маскируется. В случае обстрела можно быстро перейти в такие зоны из огневых ячеек. На каждом входе-выходе копается колодец для сбора воды, чтобы она не затекала в перекрытый участок.

 
Фото: "Арміяінформ"

Прямая речь военных инженеров: "Плюс работы с деревом - скорость, минус - недолговечность (требует ремонта через 2 года - ред.). Над неперекрытой частью снизу и сверху делаем распорки, для прочности конструкции и монтирования антидроновой защиты. В нашем подходе мы учли советы боевых пехотных командиров".

Фото:
Фото: "Арміяінформ"

Темы: Донецкая областьвойнаармияВооруженные силы
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