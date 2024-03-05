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Нуланд покидает Госдеп - Блинкен

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 17:41
Нуланд покидает Госдеп - Блинкен
Виктория Нуланд. Фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкена сообщил, что его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует в ближайшие недели покинуть Государственный департамент.

Источник: заявление Блинкена, которое обнародовал Госдеп, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Виктория Нуланд сообщила мне, что намерена уйти в отставку в ближайшие недели с должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам – роли, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатию в центр нашей внешней политики и восстановить глобальное лидерство Америки в решающее время для нашей страны и мира", – отметил он.

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Блинкен сообщил, что он и президент США Джо Байден попросили заместителя госсекретаря по вопросам управления Джона Басса исполнять обязанности Нуланд, пока ей не утвердят замену.

По его словам, должность, которую покидает чиновница, завершает три с половиной десятилетия ее "выдающейся государственной службы" под руководством шести президентов и десяти государственных секретарей.

"Этот опыт вооружил Викторию энциклопедическими знаниями по широкому кругу вопросов и регионов, а также непревзойденной способностью владеть полным инструментарием американской дипломатии для продвижения наших интересов и ценностей", – добавил Блинкен.

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Он отметил, что именно лидерство Нуланд по Украине дипломаты и студенты, изучающие внешнюю политику, будут изучать еще много лет.

"Ее усилия были незаменимыми в противостоянии полномасштабному вторжению Путина в Украину, формировании глобальной коалиции для обеспечения его стратегического поражения, а также в помощи Украине приблизить тот день, когда она сможет крепко стоять на собственных ногах – демократически, экономически и в военном плане", – говорится в заявлении.

Ранее Нуланд выразила уверенность, что 2024 год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные "уверенные успехи" на поле боя.

Также она заявляла, что американский Конгресс проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая ее роль для "выживания и процветания" страны.

Перед этим она отмечала, что союзникам Украины надо готовиться к длительному противостоянию в войне с РФ, в том числе – помогая украинской экономике как можно быстрее восстановиться.

Темы: СШАувольнение
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