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Франция пригласила Украину, союзников и генсека НАТО на видеовстречу - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 19:30
Франция пригласила Украину, союзников и генсека НАТО на видеовстречу - СМИ
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Getty Images

Франция пригласила главу МИД Украины, министров иностранных дел и обороны главных союзников Киева и генсека НАТО принять участие в видеоконференции 7 марта, чтобы продемонстрировать "единый фронт" и выработать конкретные предложения по усилению поддержки Украины.

Источник: информагентство Reuters, которое ознакомилось с соответствующим приглашением Парижа, пишет "Европейская правда"

Детали: В приглашении указано, что на встрече будут рассмотрены пути ускорения предоставления ключевых возможностей, в частности, поставки и производства артиллерийских снарядов, а также организация системы, которая позволит партнерам улучшить способы высвобождения своих запасов боеприпасов и создать новые опции для ракет средней и большой дальности.

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В приглашении говорится, что, "не становясь стороной конфликта", встреча также будет изучать возможности поддержки через киберзащиту, разминирование, охрану границы с Беларусью и координацию производства и технического обслуживания оборудования в Украине.

В нем не упоминается о направлении в Украину небоевого контингента, хотя французские чиновники предполагают, что это возможно, указывает Reuters.

Приглашение от имени глав МИД и Минобороны Франции направили министрам, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю. Последние двое не получали приглашения на неформальный саммит союзников в Париже 26 февраля.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также примет участие во встрече по видеосвязи, сообщили информагентству неназванные дипломаты.

Еще одной темой, которую планируют обсудить, будет поддержка стран, которым непосредственно угрожает Россия, в частности, соседняя с Украиной Молдова.

Три дипломата сообщили Reuters, что президент Молдовы Майя Санду прибудет в Париж в четверг для отдельных переговоров с Макроном.

Ранее, говоря о войне РФ против Украины, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пришло время активизироваться и "не быть трусами".

Напомним, Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Темы: ФранцияУкраинаНАТО
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