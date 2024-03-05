Президент Чехии, комментируя отправку войск в Украину, предложил "не ограничивать себя"

Президент Чехии Петр Павел выступил за продолжение дискуссии о возможном присутствии западных войск в Украине и считает, что Европа не должна ограничивать свои возможности для ее поддержки в войне против России.

Источник: на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщают Novinky и "Европейская правда"

Детали: Павел призвал к расширению форм помощи, включая возможное присутствие иностранных войск в Украине.

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По его словам, речь идет не об отправке боевых подразделений, а о формах помощи и "небоевом участии".

"Я за то, чтобы искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине. Давайте не ограничивать себя там, где мы не должны", – сказал чешский президент, добавив, что Европа должна играть большую роль в сдерживании России.

Павел считает, что нет разницы, будут ли украинские солдаты, например, проходить подготовку с западными инструкторами за рубежом или непосредственно в Украине.

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"Украина, хотя и подверглась нападению, все еще остается суверенной страной", – сказал он, напомнив, что возможная учебная миссия не является нарушением каких-либо международных правил.

"Мы сами решаем, какую форму помощи мы выберем", – добавил Павел.

Напомним: Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.