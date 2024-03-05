Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмигаль о возвращении украинцев из-за границы: Об админмерах речь не идет

Татьяна ОлейникВторник, 5 марта 2024, 20:16
Шмигаль о возвращении украинцев из-за границы: Об админмерах речь не идет
денис шмыгаль. Фото Дмитрия Ларина, УП

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что в вопросе возвращения украинцев из-за границы речь не идет об административных мерах, а исключительно о стимулах.

Источник: Шмигаль на заседании правительства

Прямая речь: Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации.

Реклама:

На это работают программы внутри страны. Такие как есть Восстановление, есть Жилища, гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса".

Детали: Шмигаль отметил, что правительство выделило из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 9,3 млрд грн для Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областей.

На эти деньги будут отремонтированы жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ШмыгальКабинет министровбеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль: Надеюсь, Украина станет членом ЕС сразу после победы
Шмыгаль анонсировал сокращение министерств в Украине на треть
Правительство предлагает Польше "план взаимопонимания" для разблокирования границы
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: