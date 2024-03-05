Шмигаль о возвращении украинцев из-за границы: Об админмерах речь не идет

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что в вопросе возвращения украинцев из-за границы речь не идет об административных мерах, а исключительно о стимулах.

Источник: Шмигаль на заседании правительства

Прямая речь: Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации.

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На это работают программы внутри страны. Такие как есть Восстановление, есть Жилища, гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса".

Детали: Шмигаль отметил, что правительство выделило из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 9,3 млрд грн для Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областей.

На эти деньги будут отремонтированы жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры.