Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Германии: Политического решения об отправке Taurus в Украину нет

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 21:59
Министр обороны Германии: Политического решения об отправке Taurus в Украину нет
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото - Michael Kappeler / Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в слитом разговоре офицеров Бундесвера четко сказано, что никакого политического решения об отправке крылатых ракет Taurus в Украину не принято.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление немецкого министра в Reuters

Детали: "Во время этого телефонного разговора они постоянно упоминали, что нет никакого политического решения – ни канцлера (Олафа Шольца), ни моего – о развертывании Taurus в Украине", – сказал Писториус на пресс-конференции в Швеции.

Реклама:

По словам Писториуса, союзники Германии не расстроились по поводу скандала вокруг перехваченного разговора.

Министр сказал, что в понедельник проинформировал своих партнеров в Вашингтоне и Лондоне, что это была индивидуальная ошибка.

"Они не злятся и не обижаются на Германию, потому что они знают, что у нас есть правила и что подобные вещи могут случаться", – сказал Писториус.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Писториус заявил, что один из участников перехваченных РФ секретных переговоров руководства немецких ВВС по поставкам ракет Taurus Украине звонил по незащищенной линии.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".

Темы: Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Германия
Глава Минобороны Германии отрегулировал на "трусов" Макрона
Министр обороны Германии: незащищенная линия стала причиной утечки информации о Taurus для Украины
Bloomberg: Союзники призывают Германию усилить безопасность после слива разговора о Taurus
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: