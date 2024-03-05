Белый дом: Зеленский просит оружие, а не американские войска

Соединенные Штаты не собираются отправлять свои войска для участия в боевых действиях в Украине, отмечая, что Зеленский просит союзников предоставить оружие, необходимое для войны с Россией.

Источник: на брифинге 5 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда"

Детали: Кирби отметил, что американский Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины, чтобы "мы могли продолжать наше мощное лидерство и поддержку в коалиции из более 50 государств, которые собрали США для поддержки Украины".

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"(Джо Байден. – Ред.) также с самого начала очень четко заявлял: американских войск, которые будут воевать на поле боя в пределах Украины, не будет. И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он лишь просит о средствах и возможностях", – добавил представитель Белого дома.

"Он никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну. Это хотят делать он и его войска, но им нужны средства, и вот здесь нам нужно им помочь", – подытожил он.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

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В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.