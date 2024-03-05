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В Сумской области пострадал мужчина из-за российских обстрелов

Татьяна ОлейникВторник, 5 марта 2024, 23:10
В Сумской области пострадал мужчина из-за российских обстрелов
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Россияне за день 37 раз обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 222 взрыва. Местный житель получил ранения.

Источник: Сумская ОВА

Детали:

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  • Середино-будская община: враг бил из РСЗО (10 взрывов). В результате обстрела получил ранения местный житель.
  • Белопольское общество: враг бил из минометов (26 взрывов), АГС (30 взрывов), артиллерии (10 взрывов).
  • Великописаревское общество: осуществлен обстрел из АГС (14 взрывов), артиллерии (3 взрыва) и минометов (11 взрывов).
  • Хотинская община: зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов).
  • Эсманьское общество: были пулеметные обстрелы и минометные обстрелы (5 взрывов).
  • Путивльская община: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
  • Миропольская община: осуществлен артиллерийский обстрел (15 взрывов) и минометный обстрел (14 взрывов).
  • Новослободская община: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).
  • Краснопольское общество: осуществлен обстрел из РСЗО, артиллерии (7 взрывов) и минометов (3 взрыва).
  • Юношеская община: произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Дружбовская община: россияне ударили из РСЗО (20 взрывов).
  • Шалыгинская община: произведен обстрел из АГС (15 взрывов), из пулемета и миномета (2 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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