Правительство Латвии утвердило перечень товаров, запрещенных ввозить из России и Беларуси
Среда, 6 марта 2024, 03:45
Правительство Латвии утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из России и Белоруссии, запрещенных для ввоза.
Источник: сайт правительства Латвии
Детали: Постановление вступит в силу с 8 марта.
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В перечень внесли овощи и корнеплоды, в частности картофель, лук, морковь, помидоры, все зерновые, кормовое сырье и готовые корма, орехи и другие фрукты и ягоды.
Под запрет на импорт попали также маринованные, консервированные, сырые и сушеные продукты сельхозпродукции.
Решение о запрете импорта российской и белорусской сельхозпродукции было принято 22 февраля.
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