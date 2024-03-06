Правительство Латвии утвердило перечень товаров, запрещенных ввозить из России и Беларуси

Правительство Латвии утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из России и Белоруссии, запрещенных для ввоза.

Источник: сайт правительства Латвии

Детали: Постановление вступит в силу с 8 марта.

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В перечень внесли овощи и корнеплоды, в частности картофель, лук, морковь, помидоры, все зерновые, кормовое сырье и готовые корма, орехи и другие фрукты и ягоды.

Под запрет на импорт попали также маринованные, консервированные, сырые и сушеные продукты сельхозпродукции.

Решение о запрете импорта российской и белорусской сельхозпродукции было принято 22 февраля.