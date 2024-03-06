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Трамп встретился с Маском в поисках денег на выборы - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 11:33
Трамп встретился с Маском в поисках денег на выборы - СМИ
Дональд Трамп, Илон Маск, фото: Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп, который хочет во второй раз занять Белый дом и срочно ищет деньги для поддержки своей президентской кампании, встретился в воскресенье во Флориде с миллиардером Илоном Маском и несколькими состоятельными донорами республиканцев.

Источник: The New York Times со ссылкой на трех человек, информированных о встрече, передает "Европейская правда"

Детали: Издание сообщает, что Трамп и его команда работают над поиском дополнительных крупных доноров накануне ожидаемого соревнования на выборах с президентом Джо Байденом.

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По словам источника, Трамп похвалил Маска перед союзниками и надеется вскоре встретиться с миллиардером с глазу на глаз.

Пока не понятно, планирует ли Маск потратить часть своего состояния в пользу Трампа. Но его недавние посты в социальных сетях свидетельствуют о том, что он считает крайне важным, чтобы Байден потерпел поражение в ноябре.

Люди, которые общались с Маском в частном порядке, подтвердили, что миллиардер действительно так думает.

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Имея состояние на сумму около 200 миллиардов долларов, Маск может решить поддержать Трампа и потенциально почти единолично уничтожить огромное финансовое предвыборное преимущество, которое сейчас имеет Джо Байден.

Маск, как и многие бизнес-лидеры, в течение многих лет делал пожертвования кандидатам от обеих партий. В отличие от других американских миллиардеров, он не тратил значительных средств на президентские выборы, и его пожертвования в течение многих лет были достаточно равномерно распределены между демократами и республиканцами.

Компании Маска, Tesla и SpaceX получали контракты и субсидии от правительства.

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Темы: ТрампСШАМасквиборы
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