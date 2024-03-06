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Возросло количество немцев, которые "против" поставок Taurus Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 11:56
Возросло количество немцев, которые против поставок Taurus Украине
Фото: Getty Images

По сравнению с февралем выросло количество немцев, которые поддерживаю решение канцлера Олафа Шольца отказаться от поставок крылатых ракет Taurus Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Zeit

Детали: Только 28% опрошенных поддерживают предоставление Киеву ракет Бундесвера с радиусом действия 500 километров.

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58% – против предоставления этой системы вооружений. Более половины из них (31%) даже принципиально против поддержки Украины немецким оружием. 14% затруднились ответить на вопрос.

Опрос 2169 немцев проводили с 1 по 5 марта, то есть после того, как канцлер четко отказался от поставки крылатых ракет Taurus в понедельник на прошлой неделе.

За отказом Шольца стоит страх, что Германия может быть втянута в войну, если крылатые ракеты попадут по российской территории, или если немецкие солдаты будут размещены в Украине для программирования целей. 

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Таким образом Шольц задевает за живое население. Согласно опросам YouGov, в течение последних недель оппозиция к поставкам Taurus даже выросла. В начале февраля (опрос со 2 по 6 февраля) 31% все еще были за и только 49% против, когда им задавали тот же вопрос.

Напомним, недавно россияне опубликовали перехваченные переговоры топ-представителей ВВС Германии по Taurus, пытаясь сорвать поставки оружия.

Смотрите также интервью "ЕП" с нардепом Егором Черневым из комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, в котором изложено все о Taurus и отмазках Шольца.



Темы: ГерманияTaurusУкраина
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