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Украинцы землей не делятся, они в нее закапывают − Данилов

Ирина БалачукСреда, 6 марта 2024, 11:57
Украинцы землей не делятся, они в нее закапывают − Данилов
Алексей Данилов. Фото с сайта ОП

Российским военным преступникам никто и никогда не простит смерть невинных украинских детей, а любые разговоры о прекращении войны должны базироваться на возвращении всех украинских территорий и наказании страны-агрессора России.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook, комментируя заявления о необходимости поиска компромиссов с РФ

Прямая речь Данилова: "Упреждая разного рода "инсайты", экспертные прогнозы, комментарии "анонимных источников", которые активизировались на очередной волне разговоров о "необходимости достижения консенсуса", "прекращения огня", "поиска мирных путей", "начала консультаций и переговоров", хотел бы сделать несколько концептуальных замечаний. Это необходимо для того, чтобы отрезвить тех, кто слишком и заблаговременно уверовал в "слабость Запада", "упадок Америки", "российскую мощь", "украинскую усталость" и в другие мантры эфиров типа "раши тудей"".

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Детали: Данилов отметил, что "Украинская формула мира" является документом не общих деклараций, а практических реализаций.

"Если кто-то до сих пор этого не понял, стоит избавиться от иллюзий об украинской уступчивости в этом вопросе и понять уровень нашей твердости. Российским военным преступникам никто и никогда не простит смерть невинных украинских детей. Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими отбросами быть не может", − заявил секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины является "безусловным и безальтернативным абсолютом украинской позиции для начала любых предложений по урегулированию войны".

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"В Украине землей не делятся, мы в нее закапываем тех, кто осмелился это проверить", − подчеркнул Данилов.

Он признал, что ситуация на фронте тяжелая, а украинцы устали от войны, но при этом подчеркнул, что Украина найдет ответы на вызовы, которые возникают, а украинцы, выбирая между усталостью или рабством, всегда выберут свободу и будут бороться столько, сколько будет необходимо. Данилов считает, что России не удастся деморализовать и расколоть Украину изнутри.

"Усилия международных посредников, которые представляют мощные и могущественные страны, необходимо направить не на убеждение Украины, а на возвращение России к действиям в рамках международного права, а кроме этого, что сейчас более важно, на ликвидацию источников поставок подсанкционных товаров военного назначения на территорию временно существующей РФ", − подытожил секретарь СНБО.

Темы: ДаниловРосcияпереговоры
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