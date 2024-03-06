WSJ узнал об участии Украины в войне в Судане против Росії

Украинские спецназовцы участвуют в боевых действиях в Судане против повстанцев и российских формирований, что является частью стратегии, направленной на подрыв военных и экономических операций России за рубежом, пишет The Wall Street Journal.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "Для Украины отправка войск в Африку является новой смелой авантюрой - частью стратегии, направленной на подрыв военных и экономических операций России за рубежом, на то, чтобы сделать войну дороже для Москвы и позиционировать себя как оплот против российских вторжений, в том числе в регионах, где Запад не желает принимать непосредственное участие".

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Детали: По данным издания, председатель суверенного совета республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурган обратился за помощью к президенту Владимиру Зеленскому после того, как Судан негласно поставлял Украине оружие в 2022 году.

Абдель Фаттах аль-Бурган, Владимир Зеленский, фото: ОП

По словам нескольких украинских солдат, участвовавших в операции, на которых ссылается издание, через несколько недель после вызова украинские спецназовцы высадились в Судане и начали боевые действия, чтобы вытеснить повстанческие силы из столицы Хартума.

"Линия фронта в войне между Украиной и Россией теперь простирается до Африки", - утверждает WSJ.

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В то же время, утверждается в публикации, "эта операция связана со значительным политическим риском в момент, когда поддержка Украины со стороны Запада колеблется".

"В Судане Украина вмешивается во внутренний конфликт в чужой стране, где погибли десятки тысяч мирных жителей, а США заявляют, что обе стороны совершили военные преступления. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что любая страна, которая оказывает материальную поддержку, "несет ответственность за разжигание зверств против суданского народа", - пишет WSJ.

Глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии изданию отказался сказать, доставляли ли военных в Судан, но изложил обоснование их отправки. "Война - это рискованное дело. Мы ведем полноценную войну с Россией... У них есть подразделения в разных частях мира, и мы иногда пытаемся нанести им удар там", - подчеркнул он.

По данным издания, украинские военные также начали обучать суданских солдат некоторым из тех же тактик, которые помогли им сдерживать большую российскую армию, в частности, использованию беспилотников.

В частности, как утверждает WSJ, украинцы помогли поставить в феврале в Судан турецкие беспилотники Bayraktar TB2, способные наносить высокоточные авиаудары.

"Влияние Украины все еще ощущается в Судане. За последние недели силы Бургана восстановили контроль над значительной частью Омдурмана - это их первый значительный прорыв в конфликте. Эксперты связывают эти успехи в значительной степени с точными ударами беспилотников, а также развертыванием элитных подразделений суданской армии. Недавно Киев также отправил в Порт-Судан партию пшеничной муки, которая прибыла на прошлой неделе", - говорится в публикации WSJ.

Что предшествовало: Издание Kyiv Post 6 ноября 2023 года обнародовало два видео, на которых, как утверждалось, вероятно, украинские спецназовцы охотятся на наемников "ЧВК Вагнер" в Судане, хотя украинское правительство официально не признало ни развертывания боевых подразделений в Судане, ни проведения операций против вагнеровцев в этой стране.