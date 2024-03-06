Зеленский встретится с премьером Греции в Одессе - СМИ
Среда, 6 марта 2024, 12:35
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в среду, 6 марта, в Одессе, ни греческая, ни украинская сторона пока не подтвердили эту информацию.
Источник: Ekathimerini со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"
Детали: Отмечается, что эта ранее не анонсированная встреча должна состояться перед поездкой Мицотакиса в Румынию на двухдневную конференцию Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте.
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Предистория:
- Ранее Зеленский обсудил с Мицотакисом оборонные потребности Украины.
- Перед этим греческие СМИ сообщили, что власти страны распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется вооруженными силами Греции.
- Также сообщали, что США ведут переговоры с Грецией о продаже артиллерийских снарядов из состава вооруженных сил Греции в рамках усилий по пополнению украинских боеприпасов.