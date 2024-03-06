Зеленский встретится с премьером Греции в Одессе - СМИ

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в среду, 6 марта, в Одессе, ни греческая, ни украинская сторона пока не подтвердили эту информацию.

Источник: Ekathimerini со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что эта ранее не анонсированная встреча должна состояться перед поездкой Мицотакиса в Румынию на двухдневную конференцию Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте.

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