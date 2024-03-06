Одиннадцать нарушителей границы против Тисы: двоих спасали, один сломал ногу

Наряды отдела пограничной службы "Тячев" Мукачевского отряда 5 марта 2024 года пресекли несколько попыток нарушения речного участка границы с Румынией.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сначала военнослужащие этого подразделения вблизи Тисы обнаружили группу из семи мужчин. На законные требования пограничников остановиться, нарушители бросились наутек. Пятеро из них прыгнули в воду. Поняв насколько глубока и стремительна река, трое сразу вернулись и попытались спрятаться в кустарниках. Двух других пришлось спасать пограничникам. Еще двух нашли с помощью беспилотника.

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Задержанными оказались жители Тернопольщины, Сумщины, Харьковщины, Ровенщины и Киевщины. Мужчины признались, что воспользовались услугами переправщиков, которым каждый из них должен был заплатить от 4 до 8,5 тысяч долларов.

Кроме этой группы, во вторник пограничники отдела "Тячев" возле Тисы задержали трех мужчин, которые являются жителями Кировоградской, Киевской и Харьковской областей. Еще один нарушитель границы - киевлянин - на подходе к реке травмировался при попытке преодоления заградительного забора. Военнослужащие Госпогранслужбы оказали ему помощь, доставили в больницу, где травмированному диагностировали закрытый перелом пяточной кости со смещением.

фото гпсу

фото гпсу

В отношении всех задержанных нарушителей пограничники составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

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Правовую оценку их действиям будет давать суд.