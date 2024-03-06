Польские фермеры вышли на протест в Варшаве и подожгли шины

В польской столице Варшаве в среду, 6 марта, началась масштабная акция протеста фермеров, которая стартовала перед офисом премьер-министра, где они подожгли шины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: Сообщается, что в 11:00 фермеры начали акцию перед офисом премьер-министра, что повлекло затруднение движения транспорта по всему городу. Подъездные пути к столице также заблокированы.

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Еще до начала забастовки появилась информация о первых инцидентах, связанных с массовым присутствием фермеров в столице. Среди прочего, перед зданием канцелярии премьер-министра были подожжены шины, а также гроб, который символизировал польское сельское хозяйство.

Фото: Paweł Supernak/PAP

По сообщениям журналистов Polsat News, фермеры несут антиукраинские плакаты.

"Мы здесь, чтобы рассказать премьер-министру о том, что нам болит, о чем он должен знать. Зеленый курс, все, что с ним связано, и защита польских границ от наплыва неконтролируемых продуктов из Украины, России и Беларуси. Это то, что нам болит... Этот Зеленый курс – это конец для нас всех. Если правительство не защитит нас, мы пропадем. Польша исчезнет. Мы все объединены вместе. В единстве – сила, мы не позволим разделить фермеров", – сказал один из лидеров протеста во время своего выступления.

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Фото: TVN24

По данным СМИ, фермерам не позволили въехать в Варшаву с тракторами – были установлены заграждения и шипы, чтобы помешать фермерам попасть в столицу.

После выступлений демонстранты направились к зданию Сейма – фермеры будут требовать, чтобы к ним вышел спикер Шимон Головня.

Предистория:

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск предложил фермерам, которые последние несколько месяцев устраивают массовые протесты в стране, встретиться в эту субботу, 9 марта, для решения спорных вопросов.

Также польский премьер анонсировал внесение в Сейм проекта резолюции, которая призывает Еврокомиссию ввести санкции на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

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