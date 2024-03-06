ВЛК в Киеве затягивали сроки проведения комиссии и работали неполный день – министр

Военно-врачебные комиссии в Киеве затягивали сроки проведения комиссии, работали неполный день и в них отсутствовали электронные очереди.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, мы видим, что ВВК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм".

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Детали: Министр отметил, что рабочая группа Минздрава, которая будет проводить проверки ВВК, на первом этапе "сосредоточится на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро, а потом будут разбираться по каждой жалобе".

Ляшко уточнил, что, согласно нормам, при прохождении ВВК на каждого пациента в системе электронного здравоохранения открывается электронная медицинская запись, которая должна быть закрыта в течение четырех дней.

В то же время в некоторых клиниках, законтрактованных для проведения ВВК, в частности в Киеве, такие записи оставались открытыми в течение 10 дней и более.