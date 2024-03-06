Хейли в среду объявит о выходе из президентской гонки - WSJ

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует в среду, 6 марта, объявить о выходе из борьбы за право стать кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.

Источник: The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда"

Детали: Хейли приняла это решение на следующий день после "супервторника", когда она выиграла только в Вермонте из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканской партии.

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Ожидается, что она подчеркнет, что продолжит отстаивать свою консервативную внутреннюю и внешнюю политику и предостережет от некоторых опасностей, таких как изоляционизм и отсутствие финансовой дисциплины, которые, по ее мнению, исходят из Вашингтона.

В начале кампании Хейли пообещала поддержать кандидата от Республиканской партии, но впоследствии отказалась подтвердить это обязательство, когда ее спросили о ее сопернике Дональде Трампе.

"Что я вам скажу, так это то, что у меня есть серьезные опасения относительно Дональда Трампа. У меня есть еще более серьезные опасения относительно Джо Байдена", – сказала она в одном из интервью в феврале.

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