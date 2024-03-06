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РФ ударила по Харьковщине: есть погибший и семеро раненых, среди них дети

"Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 14:37
РФ ударила по Харьковщине: есть погибший и семеро раненых, среди них дети
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские военные атаковали поселок Боровая Харьковской области, в результате чего погиб 70-летний мужчина, еще семь человек пострадали, из них – трое детей.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Погиб гражданский 70-летний местный житель. Обстоятельства выясняются. 73-летний гражданский с травмами от обломков. 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести. У 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. У трех юношей в возрасте от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил осколочное ранение".

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Детали: По словам главы ОГА, сейчас всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также в результате обстрелов вспыхнул пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж и хозяйственные постройки.

Темы: Харьковская областьобстрелжертвы
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