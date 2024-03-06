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Путин пообещал поддержку главе молдавской автономии – Гагаузии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 22:14
Путин пообещал поддержку главе молдавской автономии – Гагаузии
ФОТО: ЕВГЕНИЯ ГУЦУЛ / TELEGRAM

Председатель Гагаузии – автономного края Молдовы – Евгения Гуцул в рамках своего необъявленного визита в Россию рассказала о встрече с ее президентом Владимиром Путиным.

Источник: сообщение в Telegram-канале Гуцул, пишет "Европейская правда"

Детали: Глава Гагаузии заявила, что обсудила с Путиным "сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится" регион.

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"Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам", – написала Гуцул, заявив о нарушении "законных прав" и "дестабилизации в Гагаузии и во всей стране".

Она добавила, что Путин "пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

Евгения Гуцул официально приняла присягу башкана Гагаузии в июле 2023 года. Церемония состоялась с многочисленными нарушениями и без участия предшественницы Гуцул на посту, Ирины Влах, и руководства Молдовы.

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В России Гуцул находится как минимум с 1 марта, когда она встретилась с председателем Совета Федерации РФ (верхней палаты парламента) Валентиной Матвиенко и попросила "помощи" Москвы.

Смотрите также видео "Европейской правды": Гагаузия: любовь к РФ, деньги из ЕС и страх сепаратизма. История региона под боком Украины.

Темы: ПутинМолдоваРосcия
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