Россияне атаковали Сумскую область КАБами и неуправляемыми ракетами

разрушения на Сумщине в результате российских обстрелов, иллюстртивное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 19 обстрелов территорий Сумской области, атаковали неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины и запускали КАБы.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: За сутки зафиксирован 91 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

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В Середино-Будской общине зафиксирован пуск 4-х авиационных бомб типа КАБ, 3 взрыва. Одна бомба была применена для дистанционного минирования территории поражающими элементами (кассетными боеприпасами).

На Великописаревскую общину россияне сбросили 19 мин.

На Белопольскую громаду осуществлен пуск НАР с вертолета, 10 взрывов и минометный обстрел, 6 взрывов.

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По Хотинской общине враг бил из миномета, 10 взрывов.

По Юнаковской громаде осуществлен минометный обстрел, 3 взрыва и артобстрел, 5 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 12 взрывов и обстрел из РСЗО, 8 взрывов.

По Зноб-Новгородской громаде россияне ударили из РСЗО, 10 взрывов и артиллерии, 4 взрыва.