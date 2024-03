Байден обратится к Конгрессу, будет говорить и об Украине

Президент США Джо Байден намерен обратиться к обеим палатам Конгресса с докладом "О состоянии дел в стране" и призвать законодателей немедленно принять соответствующий законопроект о помощи Украине.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден в сети Х

Прямая речь Жан-Пьер: "Относительно Украины, безусловно, президент продолжит настаивать на том, что республиканцы в Палате представителей должны продвигаться дальше, спикер должен вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности".

"Это также касается нашей собственной национальной безопасности. Поэтому мы не можем позволить, чтобы политика стала помехой нашей нацбезопасности".

Детали: Байден в сети Х опубликовал видео с подписью: "Завтра вечером в 21:00 я выступлю с обращением "О состоянии дел в государстве"".

