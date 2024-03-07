Мужчины бежали из Украины в грузовике для животных: для этого заплатили $10 000 — ГПСУ
Четверг, 7 марта 2024, 11:10
Пограничники поймали мужчин, которые пытались выехать в Молдову в прицепе для животных.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "В грузовике для животных водитель пытался привезти к границе нарушителей.
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Двух спрятанных пассажиров обнаружили пограничники во время осмотра прицепа. Мужчины признались, что нашли услуги нелегального трансфера в Молдову через знакомых. Заплатили по $5000, а дальше действовали по предоставленной инструкции".
Детали: На нарушителей составили админпротоколы, в отношении перевозчика направлено сообщение в полицию.
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