Россияне ударили тремя КАБами по Волчанску на Харьковщине, одна погибшая – полиция
Четверг, 7 марта 2024, 11:22
Россияне 7 марта нанесли удар тремя управляемыми авиационными бомбами по городу Волчанск Харьковской области, в результате чего погибла женщина.
Источник: начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook
Прямая речь: "Только что три КАБа по частному сектору Волчанска. Предварительно одна женщина погибла (около 40 лет) под завалами дома и одна ранена".
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Детали: По его словам, на месте поражения работают полиция и спасатели.
Что предшествовало: Ночью 7 марта российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по территории учебного полигона ГСЧС в Харьковской области, в результате чего повреждено админздание и вспыхнул пожар.