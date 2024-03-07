Россияне ударили тремя КАБами по Волчанску на Харьковщине, одна погибшая – полиция

Россияне 7 марта нанесли удар тремя управляемыми авиационными бомбами по городу Волчанск Харьковской области, в результате чего погибла женщина.

Источник: начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в Facebook

Прямая речь: "Только что три КАБа по частному сектору Волчанска. Предварительно одна женщина погибла (около 40 лет) под завалами дома и одна ранена".

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Детали: По его словам, на месте поражения работают полиция и спасатели.

Что предшествовало: Ночью 7 марта российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по территории учебного полигона ГСЧС в Харьковской области, в результате чего повреждено админздание и вспыхнул пожар.