Россияне утром атаковали Херсон: ранен 45-летний мужчина
Четверг, 7 марта 2024, 11:45
Российские военные утром обстреляли Херсон, в результате чего получил ранения 45-летний мужчина.
Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин
Прямая речь: "Пострадал 45-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице, медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему".
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Детали: Прокудин добавил, что из-за очередного обстрела также повреждены частный дом, гаражные помещения и припаркованные там машины.