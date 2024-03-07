Россияне утром атаковали Херсон: ранен 45-летний мужчина

Российские военные утром обстреляли Херсон, в результате чего получил ранения 45-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин

Прямая речь: "Пострадал 45-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице, медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему".

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Детали: Прокудин добавил, что из-за очередного обстрела также повреждены частный дом, гаражные помещения и припаркованные там машины.