Госдеп США и Немецкий Фонд будут совместно работать над восстановлением городов Украины

Государственный департамент США и Немецкий фонд Маршалла (GMF) объявили о создании "Партнерства городов Украины" (UCP), которое должно помочь Киеву в восстановлении городской жизни.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Госдепа США

Дословно из пресс-релиза: "Выполняя функции Секретариата партнерста, GMF будет способствовать созданию новых трансатлантических партнерств, программ и альянсов между европейскими и американскими организациями, чтобы помочь в восстановлении и развитии до трех украинских городов".

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Детали: Сообщается, что партнерство хочет привлечь ключевые заинтересованные стороны, технических экспертов и финансовых партнеров к усилиям в рамках проекта UCP, чтобы "использовать энергию и изобретательность бизнеса и частного сектора, университетов, неправительственных организаций и фондов".

Предполагается, что UCP "поможет новому поколению украинских городских чиновников, градостроителей, архитекторов, инженеров и строительных бригад лучше восстанавливать города, используя устойчивые методы".

Госдеп отметил, что партнерство будет привлекать и координировать работу с правительством Украины, ЕЕ, его государствами-членами, банками развития и донорами, чтобы помочь городам-бенефициарам найти ресурсы. Инициатива рассчитана на 3 года.

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