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Арестовали экс-сотрудников "Харьковгаза", которые передали оккупантам карты газовых сетей

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 марта 2024, 13:06
Арестовали экс-сотрудников Харьковгаза, которые передали оккупантам карты газовых сетей
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили и задержали экс-чиновников, которые помогали российским оккупантам обстреливать газовые сети Харьковщины.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, жители города Волчанск, бывшие чиновники филиала "Харьковгаз" пошли на сотрудничество с врагом. Во время оккупации города один из них возглавил ГП "Газовая служба", а второй занял должность "главного инженера" в псевдоучреждении.

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Подозреваемые наладили деятельность квазипредприятия и организовали выход на работу подчиненных работников. 

Они передали российским захватчикам карты газовых сетей Харьковской области.

Эти данные помогали агрессору корректировать обстрелы с целью нанесения наибольшего вреда Украине, террора местного населения, лишая возможности восстановить газоснабжение жилых домов и административных зданий. 

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Кроме этого оккупанты "учитывали" картографические сведения для обустройства инженерных заграждений и минных полей для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ. 

По данным СБУ, фигуранты занимались также отбором "голубого топлива" из украинской газотранспортной системы для нужд захватчиков.

Для этого злоумышленники возобновили работу газораспределительной станции в захваченном в то время Чугуевском районе.

По данным следствия, россияне использовали похищенное сырье для обогрева пунктов временного базирования российских войск и местной оккупационной администрации РФ.

После освобождения общины подозреваемые пытались "залечь на дно" в Волчанске, а затем скрывались в арендованных квартирах в Харькове.

 

Правоохранители задержали фигурантов. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Темы: Харьковская областьСБУпрокуратуравойна
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