Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

15-летний подросток помогал 5 уклонистам добраться до Румынии

"Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 14:01
15-летний подросток помогал 5 уклонистам добраться до Румынии
Фото: ГПСУ

Пограничники поймали 5 мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-румынскую границу в сопровождении 15-летнего подростка. 

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Пограничники остановили группу из 5 человек, которые направлялись к украинско-румынской границе в сопровождении 15-летнего подростка. Правоохранители установили, что "путешественники" заплатили организатору от $3500 до $4000".

Реклама:

Детали: Сообщается, что подростка, который сопровождал правонарушителей, передали родителям. На задержанных правонарушителей пограничники составили административные протоколы.

Сейчас правоохранители ищут организатора схемы незаконного пересечения границы.



ВИДЕО ДНЯ
Темы: границаРумынияПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
граница
Мужчины бежали из Украины в грузовике для животных: для этого заплатили $10 000 — ГПСУ
Ночью пограничники остановили российскую ДРГ на Сумщине
Одиннадцать нарушителей границы против Тисы: двоих спасали, один сломал ногу
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: