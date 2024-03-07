15-летний подросток помогал 5 уклонистам добраться до Румынии

Пограничники поймали 5 мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-румынскую границу в сопровождении 15-летнего подростка.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Пограничники остановили группу из 5 человек, которые направлялись к украинско-румынской границе в сопровождении 15-летнего подростка. Правоохранители установили, что "путешественники" заплатили организатору от $3500 до $4000".

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Детали: Сообщается, что подростка, который сопровождал правонарушителей, передали родителям. На задержанных правонарушителей пограничники составили административные протоколы.

Сейчас правоохранители ищут организатора схемы незаконного пересечения границы.





