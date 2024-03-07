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Известную российскую балерину лишили гражданства Литвы за поддержку Путина и войны

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 марта 2024, 15:51
Известную российскую балерину лишили гражданства Литвы за поддержку Путина и войны
Илзе Лиепа. ФОТО: TOPFOTO/SCANPIX

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил проживающую в России балерину Илзе Лиепу и бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ Юрия Кудимова литовского гражданства.

Источник: агентство BNS

Детали: Науседа подписал два декрета.

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Комиссия по вопросам гражданства в феврале предложила президенту лишить их гражданства.

Инициатива лишить Лиепу гражданства возникла после того, как балерина, имеющая литовское и российское гражданство, в интервью российским СМИ осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку президенту РФ Владимиру Путину и войне России против Украины.

В то же время гражданство Кудимова должно было быть аннулировано после того, как департамент государственной безопасности Литвы указал, что бизнесмен получил литовское гражданство, предоставив недостоверные сведения об образовании и месте работы, то есть не сообщив, что был сотрудником советского КГБ.

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Темы: ЛитваРосcиявойна
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