Известную российскую балерину лишили гражданства Литвы за поддержку Путина и войны
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил проживающую в России балерину Илзе Лиепу и бизнесмена, бывшего сотрудника КГБ Юрия Кудимова литовского гражданства.
Источник: агентство BNS
Детали: Науседа подписал два декрета.
Комиссия по вопросам гражданства в феврале предложила президенту лишить их гражданства.
Инициатива лишить Лиепу гражданства возникла после того, как балерина, имеющая литовское и российское гражданство, в интервью российским СМИ осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку президенту РФ Владимиру Путину и войне России против Украины.
В то же время гражданство Кудимова должно было быть аннулировано после того, как департамент государственной безопасности Литвы указал, что бизнесмен получил литовское гражданство, предоставив недостоверные сведения об образовании и месте работы, то есть не сообщив, что был сотрудником советского КГБ.