За 3 тысячи долларов обещал доставить в Молдову: ГБР задержало пограничника

На Буковине работники Государственного бюро расследований вместе с Госпогранслужбой задержали пограничника, который за 3 тысячи долларов обещал помочь уклонисту незаконно пересечь государственную границу с Молдовой.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "За 3 тысячи долларов США правоохранитель предлагал мужчине довезти его до места вблизи границы, где он не попадет на пограничный наряд".

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Детали: Сообщается, что правонарушителя задержали 3-го марта во время получения 115 тысяч гривен за услугу.

Мужчине сообщили о подозрении по факту организации и незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенного из корыстных побуждений. По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения с возможностью внесения залога.





