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За 3 тысячи долларов обещал доставить в Молдову: ГБР задержало пограничника

"Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 17:15
За 3 тысячи долларов обещал доставить в Молдову: ГБР задержало пограничника
Фото: ГБР

На Буковине работники Государственного бюро расследований вместе с Госпогранслужбой задержали пограничника, который за 3 тысячи долларов обещал помочь уклонисту незаконно пересечь государственную границу с Молдовой.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "За 3 тысячи долларов США правоохранитель предлагал мужчине довезти его до места вблизи границы, где он не попадет на пограничный наряд".

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Детали: Сообщается, что правонарушителя задержали 3-го марта во время получения 115 тысяч гривен за услугу.

Мужчине сообщили о подозрении по факту организации и незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенного из корыстных побуждений. По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения с возможностью внесения залога.



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Темы: Пограничная службауклонистыграница
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