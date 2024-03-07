Министр финансов США: Бездействие Конгресса по Украине - подарок Путину

Глава Минфина США Джанет Йеллен раскритиковала Конгресс и заявила, что его бездействие относительно выделения помощи Украине является подарком президенту РФ Владимиру Путину, а также Ирану и другим врагам.

Источник: Йеллен в начале встречи с министром экономики Германии Робертом Габеком в Вашингтоне 7 марта, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Йеллен вновь призвала спикера Палаты представителей США Майка Джонсона как можно быстрее поставить на голосование пакет военной и экономической помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

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"Пока Палата представителей продолжает медлить, Россия набирает обороты, а Украина вынуждена ограничивать боеприпасы и поставки. Палата представителей должна действовать и показать силу поддержки Украины со стороны США на фоне путинской агрессии", – подчеркнула глава Минфина США.

"Бездействие Конгресса – это ничто иное, как подарок Путину, Ирану и другим противникам, которые выступают против Америки и ее союзников", – добавила она.

Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы своей страны с Мексикой.

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В феврале Сенат все же одобрил пакет помощи для Киева, но спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон отказался сразу ставить его на голосование.

Он заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

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