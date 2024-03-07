Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр финансов США: Бездействие Конгресса по Украине - подарок Путину

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 18:27
Министр финансов США: Бездействие Конгресса по Украине - подарок Путину
Джанет Йеллен. Фото: Getty Images

Глава Минфина США Джанет Йеллен раскритиковала Конгресс и заявила, что его бездействие относительно выделения помощи Украине является подарком президенту РФ Владимиру Путину, а также Ирану и другим врагам.

Источник: Йеллен в начале встречи с министром экономики Германии Робертом Габеком в Вашингтоне 7 марта, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Йеллен вновь призвала спикера Палаты представителей США Майка Джонсона как можно быстрее поставить на голосование пакет военной и экономической помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

Реклама:

"Пока Палата представителей продолжает медлить, Россия набирает обороты, а Украина вынуждена ограничивать боеприпасы и поставки. Палата представителей должна действовать и показать силу поддержки Украины со стороны США на фоне путинской агрессии", – подчеркнула глава Минфина США.

"Бездействие Конгресса – это ничто иное, как подарок Путину, Ирану и другим противникам, которые выступают против Америки и ее союзников", – добавила она.

Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы своей страны с Мексикой.

ВИДЕО ДНЯ

В феврале Сенат все же одобрил пакет помощи для Киева, но спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон отказался сразу ставить его на голосование.

Он заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Читайте также интервью конгрессмена США Джима Косты о будущем ленд-лиза, деньгах для ВСУ и отсутствии веры в победу.

Темы: СШАУкраинаПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявят о новой военной помощи Украине на сумму $400 млн – Reuters  

Биоматериал не уничтожат: президент подписал закон, позволяющий погибшим военным иметь детей

фото, видеоСБУ накрыла "медийный блок" УПЦ МП, который разжигал вражду и работал на ФСБ

Блокада границы: польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков на четырех направлениях

видео"Свобода России" заявила, что взяла под контроль населенный пункт в РФ

Politico: Утверждение переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС может затянуться

Все новости...
США
Tesla потеряла место в десятке самых дорогих компаний в США по капитализации
Starlink у россиян: демократы в США начали расследование в отношении компании Маска – WP
МИД России вызвал посла США и пригрозил выдворением американских дипломатов
Последние новости
18:21
В Украине резко возросло количество женщин, получивших автомобили в подарок – СМИ
18:16
Оккупанты ударили из артиллерии по Гуляйполю: две женщины пострадали
18:16
Враг еще больше усилил натиск на Таврийком направлении, но "ударного кулака" нет – Лиховий
18:12
футболТренер сборной Боснии и Герцеговины: "Ситуация в Украине - это их проблемы"
18:00
Президент Румынии будет бороться за пост генсека НАТО
17:55
В прошлом году разминировали более 300 тысяч гектаров сельхозземель: они прибавятся к посевным площадям
17:39
Сила глубоководных течений сменяется циклами в 2,4 миллиона лет: ученые назвали причину
17:37
Alstom продал свои 20% в российском "Трансмашхолдинге" местным акционерам
17:35
Компания-оператор "Северных потоков" подала в суд на страховщиков: требует 400 миллионов евро
17:34
Экспорт российской нефти по морю увеличился до самого высокого за год уровня: доходы РФ растут
Все новости...
Реклама: