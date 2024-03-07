Зеленский поприветствовал вступление в НАТО Швеции: Более защищена от российского зла

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 марта прокомментировал завершение процедуры вступления Швеции в Североатлантический Альянс.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Глава государства, говоря о завершении процедур по вступлению Швеции в НАТО, отметил, что "в Европе еще одно государство стало более защищенным от российского зла".

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"Сейчас, во время российской агрессии против всего того, что сделало Европу мирной и объединенной, каждый видит, насколько важно поддерживать альянсы и партнерства, укреплять собственную безопасность и заботиться о безопасности соседей", – добавил он.

Зеленский напомнил, что Украина всегда принципиально поддерживала движение Швеции в НАТО, и поблагодарил Швецию за поддержку Киева – "будет день, когда и Швеция сможет поздравить Украину со вступлением в Альянс".

Как сообщалось, 7 марта Швеция официально завершила процедуру приобретения полноправного членства в НАТО. Швеция рассчитывала завершить его вместе с Финляндией, но в итоге он затянулся более чем на год.

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Сначала главным препятствием стал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который формально выдвигал Швеции претензии за политическое убежище для его политических оппонентов и курдских лидеров, реальной же главной причиной были торги Эрдогана с США по поводу приобретения истребителей F-16.

Далее препятствием неожиданно стала Венгрия, при том, что Будапешт не выдвигал конкретных требований. Несмотря на неоднократные обещания "не стать последними" в процессе ратификации, Венгрия все же завершила этот процесс после Турции и даже после этого нашла способ дополнительно задержать окончательное вступление Швеции в НАТО.