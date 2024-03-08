"Смерч", КАБы, С-300: 8 марта россияне осуществили массированный обстрел Донетчины

Российско-оккупационные войска атаковали Мирноград, Шахово и Новогродовку в Донецкой области: четыре человека получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: В 02:20 8 марта оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Мирнограда. Находясь дома, ранения получила местная жительница 64 лет. Кроме того, в городе повреждены предприятие, больница, по меньшей мере 10 многоквартирных домов, торговый объект и 8 автомобилей.

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Меньше чем через полчаса враг атаковал село Шахово Покровского района. Вражеский снаряд попал в школу, где на тот момент находилась сторож - 48-летняя женщина. У нее диагностированы гематомы.

Тогда же оккупанты дважды ударили и по городу Новогродовка. С сотрясением головного мозга, осколочным ранением и минно-взрывными травмами в медицинское учреждение доставили 38-летнюю женщину и мужчину 77 лет.

Сообщается, что в городе повреждены по меньшей мере 64 частных домовладения и 5 авто, 4 админздания, медучреждение, 4 двухэтажных жилых дома. Без электроснабжения остались почти 4000 абонентов.

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Указанные населенные пункты российские оккупанты обстреляли, вероятно, с использованием ЗРК "С-300", КАБ-250 и РСЗО "Смерч".

Дословно: "Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона".