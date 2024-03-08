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Россияне ночью обстреляли пригород Херсона: ранена 81-летняя женщина

Татьяна ЛозовенкоПятница, 8 марта 2024, 10:13
Россияне ночью обстреляли пригород Херсона: ранена 81-летняя женщина
Скрин из видео ОВА

Российские военные ночью обстреляли село Белозерка неподалеку Херсона, в результате чего получила ранения 81-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Этой ночью Белозерка оказалась под массированным ударом российских войск. В результате обстрелов повреждены пятнадцать жилых домов, а также три административных здания и образовательное учреждение. 

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Пострадала 81-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу, где у женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травму, а также ранение головы".

Детали: ОВА сообщила, что медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

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Темы: Херсонжертвыобстрел
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