Россияне ночью обстреляли пригород Херсона: ранена 81-летняя женщина
Пятница, 8 марта 2024, 10:13
Российские военные ночью обстреляли село Белозерка неподалеку Херсона, в результате чего получила ранения 81-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Этой ночью Белозерка оказалась под массированным ударом российских войск. В результате обстрелов повреждены пятнадцать жилых домов, а также три административных здания и образовательное учреждение.
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Пострадала 81-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу, где у женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травму, а также ранение головы".
Детали: ОВА сообщила, что медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.
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