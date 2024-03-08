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В ОП сообщили детали визита Зеленского в Турцию

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 10:48
В ОП сообщили детали визита Зеленского в Турцию
ЭРДОГАН И ЗЕЛЕНЫЙ, GETTY IMAGES

Офис президента сообщил детали визита Владимира Зеленского в Турцию, который состоится в пятницу, 8 марта.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По данным ОП, во время визита Зеленский встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Лидеры обсудят Формулу мира, организацию Саммита мира, безопасность судоходства в Черном море, глобальную продовольственную стабильность, а также освобождение украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются в РФ.

"Отдельное внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере", – говорится в сообщении.

Зеленский также посетит верфи, на которых ведется строительство корветов для ВМС Украины, и встретится с представителями турецких оборонных компаний.

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Що передувало: 

  • Накануне визит Зеленского анонсировала турецкая сторона. Согласно сообщению канцелярии президента Турции, Зеленский и Эрдоган обсудят ход украинско-российской войны, Черноморское зерновое соглашение и двусторонние отношения.
  • Встреча Зеленского и Эрдогана состоится после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан настоял на необходимости скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.
  • Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать мирное урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину и готова предложить площадку для соответствующих "переговоров".

Темы: Офис президентаЗеленскийТурцияЭрдоган
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