В ОП сообщили детали визита Зеленского в Турцию

Офис президента сообщил детали визита Владимира Зеленского в Турцию, который состоится в пятницу, 8 марта.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По данным ОП, во время визита Зеленский встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Лидеры обсудят Формулу мира, организацию Саммита мира, безопасность судоходства в Черном море, глобальную продовольственную стабильность, а также освобождение украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются в РФ.

"Отдельное внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере", – говорится в сообщении.

Зеленский также посетит верфи, на которых ведется строительство корветов для ВМС Украины, и встретится с представителями турецких оборонных компаний.

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