СБУ идентифицировала "министра" оккупантов, который "руководил" медициной на Харьковщине

Служба безопасности Украины объявила подозрение гражданину России, которого захватчики назначили "министром здравоохранения" оккупационной администрации Харьковщины.

Источник: спикер управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook, прокуратура Харьковщины

Детали: После захвата части Харьковской области в 2022 году власти РФ быстро начали назначать на руководящие должности "своих" специалистов. Заниматься налаживанием медицинской сферы оккупанты поручили 57-летнему акушеру-гинекологу Тамерлану Гогичаеву, который до этого работал заместителем председателя правительства - министром здравоохранения республики Северная Осетия - Алания в России.

Реклама:

По данным следствия, после назначения на "должность" злоумышленник сразу приступил к выполнению указаний Кремля по распространению оккупационной власти на захваченной территории, занимался перенастройкой сферы здравоохранения под российское законодательство и внедрял осетинскую практику лечения болезней.

Во время деоккупации Купянска, где размещалась оккупационная администрация Харьковской области, злоумышленник вместе с российскими войсками бежал на территорию РФ.

По данным следствия, в октябре 2022 года, уже находясь на территории Российской Федерации, "министр" раздавал интервью российским СМИ и кремлевским пропагандистам, в которых оправдывал и признавал правомерной российскую агрессию против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Он распространял фейки пропаганды РФ, что якобы украинская власть убивает своих граждан при их попытке выехать из Украины в Россию.

К тому же, он глорифицировал российских захватчиков, будто они "помогают" украинским беженцам, которые переезжают в страну-агрессора.

Эти интервью были обнародованы на информационных ресурсах, подконтрольных одному из российских пропагандистов - Александру Малькевичу, первому заместителю председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. В частности, трансляция происходила на российском телеканале "ВТВ Плюс", российских интернет-платформах видеохостинга и в социальных сетях. Кроме этого, материалы интервью использовались в сюжетах пропагандистских телеканалов "RТ" и "Санкт-Петербург".

Инициированная Службой безопасности экспертиза вещания подтвердила противоправный характер высказываний российского функционера Гогичаева.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов, в которых содержатся оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдание оккупации части территории Украины, глорификация представителей вооруженных формирований РФ, совершенное повторно).

Продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления перед Украиной.