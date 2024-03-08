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Премьер Латвии о России: Как непредсказуемый алкоголик или наркоман

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 11:48
Премьер Латвии о России: Как непредсказуемый алкоголик или наркоман
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Фото из Facebook

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила Россию с алкоголиком, поведение которого невозможно предсказать, и отметила, что соседние страны должны это осознавать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LSM

Прямая речь Силини: "Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как некий алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем прогнозировать".

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Детали: Она добавила, что Латвия имеет четкий план по укреплению границ с РФ и Беларусью.

"Мы укрепляем себя, чтобы наши оборонительные способности были едины по всей Балтии. И эти визуальные изменения фактически видно уже сейчас и будет видно еще больше в этом году", − отметила премьер.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее стало известно, что латвийское правительство утвердило план военного укрепления и антимобильности восточной границы с РФ и Беларусью, на реализацию которого планируют потратить 303 миллиона евро.
  • В январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Темы: ЛитваРосcиявойна
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