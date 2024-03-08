Начмеда, который пожаловался на некачественные турникеты, понизили в должности
После строгого выговора от командования начальника медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антона Шевчука, который в июле 2023 года обнаружил в своей бригаде китайские турникеты и попросил Командование медицинских сил заменить их, перевели на более низкую должность в другое подразделение.
Источник: Антон Шевчук в комментарии УП, "Слідство.Інфо"
Прямая речь Антона Шевчука: "Мне не жаль, что все так произошло. Не должность делает человека, а человек должность. После того, как ВСП написало, что некачественные турникеты - это мое "собственное мнение", в некоторых бригадах эти турникеты заменили, я встречался с несколькими начмедами.
Анна Маляр тогда через неделю заявила, что военным выдали 80 тысяч качественных турникетов, это означает, что 40 тысяч человек получили шанс выжить. Жаль только, что после этого меня поставили на ту должность, где я в принципе ничего не могу сделать для обеспечения.
Государство столько денег вгрохало в мое обучение, а теперь я буду начальником отделения. Впрочем надеюсь, что мой пример показал другим, что можно бороться за хорошие аптечки и турникеты. Не я же один видел эти проблемы".
Детали: Как сообщает издание "Слідство.Інфо", после объявления строгого выговора в августе 2023 года Шевчук попал в больницу. В это время его заменили другим военным в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и отправили на запасной командный пункт и приказали ждать дальнейших распоряжений.
Там он пробыл почти месяц, пока его не перевели на низшую должность начальника эвакуационного отделения медицинской роты в новую механизированную бригаду Сухопутных войск. До этого Шевчук служил в Десантно-штурмовых войсках.
Кроме этого, по словам Шевчука, у него проводили обыски правоохранители. Говорит, что искали незарегистрированное оружие. Также Шевчук рассказал журналистам "Слідство.Інфо", что его пытались привлечь к ответственности, якобы, за самовольное оставление части, пока он был в больнице.
Предыстория:
- История с некачественными китайскими турникетами в 82-й бригаде, которую 20 июля 2023 года подсветила в соцсетях волонтер Оксана Корчинская, запустила большое общественное обсуждение проблем тактической медицины в Украине. Тем временем Командование Медицинских сил "подтвердило эффективность турникетов".
- 31 июля 2023 года комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заслушал командование Медицинских сил по ситуации с такмедом и дал ему две недели на проверку всех аптечек военнослужащих в Украине. В середине августа 2023 года стало известно, что правоохранители расследуют уголовное производство относительно возможных нарушений при формировании аптечек для ВСУ.
- 26 августа 2023 года Начмеду 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку, который попросил заменить некачественные турникеты, объявили строгий выговор. Официально в приказе говорится, что он нарушил пять пунктов Устава внутренней службы ВСУ и один из пунктов Дисциплинарного устава ВСУ. Также в документе со ссылкой на решение комиссии, которая приезжала в бригаду из КМС, говорится о том, что "информация о ненадлежащем качестве турникетов является ничем не подтвержденным личным мнением начальника медицинской службы Шевчука А.А".