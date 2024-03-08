Начмеда, который пожаловался на некачественные турникеты, понизили в должности

После строгого выговора от командования начальника медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антона Шевчука, который в июле 2023 года обнаружил в своей бригаде китайские турникеты и попросил Командование медицинских сил заменить их, перевели на более низкую должность в другое подразделение.

Источник: Антон Шевчук в комментарии УП, "Слідство.Інфо"

Прямая речь Антона Шевчука: "Мне не жаль, что все так произошло. Не должность делает человека, а человек должность. После того, как ВСП написало, что некачественные турникеты - это мое "собственное мнение", в некоторых бригадах эти турникеты заменили, я встречался с несколькими начмедами.

Реклама:

Анна Маляр тогда через неделю заявила, что военным выдали 80 тысяч качественных турникетов, это означает, что 40 тысяч человек получили шанс выжить. Жаль только, что после этого меня поставили на ту должность, где я в принципе ничего не могу сделать для обеспечения.

Государство столько денег вгрохало в мое обучение, а теперь я буду начальником отделения. Впрочем надеюсь, что мой пример показал другим, что можно бороться за хорошие аптечки и турникеты. Не я же один видел эти проблемы".

Детали: Как сообщает издание "Слідство.Інфо", после объявления строгого выговора в августе 2023 года Шевчук попал в больницу. В это время его заменили другим военным в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и отправили на запасной командный пункт и приказали ждать дальнейших распоряжений.

ВИДЕО ДНЯ

Там он пробыл почти месяц, пока его не перевели на низшую должность начальника эвакуационного отделения медицинской роты в новую механизированную бригаду Сухопутных войск. До этого Шевчук служил в Десантно-штурмовых войсках.

Кроме этого, по словам Шевчука, у него проводили обыски правоохранители. Говорит, что искали незарегистрированное оружие. Также Шевчук рассказал журналистам "Слідство.Інфо", что его пытались привлечь к ответственности, якобы, за самовольное оставление части, пока он был в больнице.

Предыстория: