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Закупка 800 тыс. снарядов для Украины: Люксембург присоединится к чешской инициативе

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 12:44
Закупка 800 тыс. снарядов для Украины: Люксембург присоединится к чешской инициативе
Фото: Getty Images

Министр обороны Люксембурга Юрико Бакес заявила, что ее страна присоединится к инициативе Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Это будет частью наших общих усилий, направленных на предоставление Украине таких необходимых возможностей в борьбе с российским агрессором".

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Предистория:

  • Накануне президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов.
  • Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".
  • На Мюнхенской конференции по безопасности Павел сообщил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование.

Темы: Украинавойнаоружие
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