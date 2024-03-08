Закупка 800 тыс. снарядов для Украины: Люксембург присоединится к чешской инициативе
Пятница, 8 марта 2024, 12:44
Министр обороны Люксембурга Юрико Бакес заявила, что ее страна присоединится к инициативе Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь: "Это будет частью наших общих усилий, направленных на предоставление Украине таких необходимых возможностей в борьбе с российским агрессором".
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Предистория:
- Накануне президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов.
- Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".
- На Мюнхенской конференции по безопасности Павел сообщил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование.