Закупка 800 тыс. снарядов для Украины: Люксембург присоединится к чешской инициативе

Министр обороны Люксембурга Юрико Бакес заявила, что ее страна присоединится к инициативе Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Это будет частью наших общих усилий, направленных на предоставление Украине таких необходимых возможностей в борьбе с российским агрессором".

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