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В Индии разоблачили сеть, которая заманивала граждан в РФ на войну против Украины - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 8 марта 2024, 13:37
В Индии разоблачили сеть, которая заманивала граждан в РФ на войну против Украины - СМИ
Иллюстративное фото: Getty Images

Правоохранители Индии ликвидировали "крупную сеть торговли людьми", которая заманивала молодых мужчин в Россию обещаниями работы, чтобы потом заставить их воевать на войне против Украины.

Источник: Reuters

Дословно: "Центральное бюро расследований (CBI) сообщило в четверг поздно вечером, что по этой схеме в Россию было отправлено около 35 человек, что почти вдвое превышает цифру в 20 человек, о которой ранее сообщало Министерство иностранных дел Индии".

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Детали: В сообщении говорится, что торговцы людьми, которые действовали в нескольких индийских штатах, подыскивали людей через социальные сети и местных агентов.

"Граждане Индии, которые стали жертвами торговли людьми, были обучены боевым ролям и развернуты на передовых базах в зоне российско-украинской войны вопреки их желанию", - заявили в CBI, добавив, что некоторые из граждан были "тяжело ранены" в зоне боевых действий.

По данным Центрального бюро расследований, обыски проводятся в нескольких местах, в том числе в столице Индии Нью-Дели и финансовой столице Мумбаи, и уже изъяты наличные на сумму 50 миллионов рупий ($605 тыс.), а также некоторые документы и электронные записи.

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"Некоторые подозреваемые также были задержаны для допроса в разных местах", - говорится в сообщении.

При этом МИД Индии заявил, что каждый случай обмана индийцев для участия в войне "решительно рассматривается" вместе с Москвой.

Российское внешнеполитическое ведомство не ответило Reuters на просьбу прокомментировать этот вопрос.

Напомним: Перед этим журналистка индийского канала NDTV Ума Судхир обнародовала видео в соцсети Х, где семеро граждан Индии в обращении говорят, что их заставляют участвовать в войне с Украиной на стороне России.

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Темы: ИндияРосcиявойнаУкраина
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